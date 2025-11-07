හුවමාරුවDEX+
සජීවී BlockTrader365 සඳහා අද මිල 0.03237233 USD කි. BT365 සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BT365 මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BT365 ගැන වැඩි විස්තර

BT365 මිල තොරතුරු

BT365 යනු කුමක්ද

BT365 ධවල පත්‍රිකාව

BT365 නිල වෙබ් අඩවිය

BT365 ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BT365 මිල පුරෝකථනය

BlockTrader365 ලාංඡනය

BlockTrader365 මිල (BT365)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BT365 සිට USD සජීවී මිල:

$0.03237233
$0.03237233$0.03237233
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
BlockTrader365 (BT365) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:41:21 (UTC+8)

BlockTrader365 (BT365) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.03237218
$ 0.03237218$ 0.03237218
පැය 24 පහළ
$ 0.03237866
$ 0.03237866$ 0.03237866
24H ඉහළ

$ 0.03237218
$ 0.03237218$ 0.03237218

$ 0.03237866
$ 0.03237866$ 0.03237866

$ 0.04230719
$ 0.04230719$ 0.04230719

$ 0.01739058
$ 0.01739058$ 0.01739058

0.00%

--

+2.99%

+2.99%

BlockTrader365 (BT365) තත්‍ය කාලීන මිල $0.03237233. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03237218 ක අවම අගයක් සහ $ 0.03237866 ක උපරිම අගයක් අතර BT365 වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BT365හි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04230719 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01739058 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BT365 පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +2.99% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

BlockTrader365 (BT365) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

--
----

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

BlockTrader365 හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.24M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00M සමඟින් BT365 හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.24M කි.

BlockTrader365 (BT365) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, BlockTrader365හි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, BlockTrader365හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0039076704 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, BlockTrader365හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0051246531 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, BlockTrader365හි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00632485214831776 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ +0.0039076704+12.07%
දින 60 යි$ +0.0051246531+15.83%
දින 90 යි$ +0.00632485214831776+24.28%

BlockTrader365 (BT365) යනු කුමක්ද

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

BlockTrader365 මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ BlockTrader365 (BT365) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ BlockTrader365 (BT365) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? BlockTrader365 සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් BlockTrader365 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BT365 දේශීය මුදල් වෙත

BlockTrader365 (BT365) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BlockTrader365BT365 හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BT365 ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: BlockTrader365 (BT365) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

BlockTrader365 (BT365) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BT365 හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03237233 USD වේ.
BT365 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BT365 සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03237233 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
BlockTrader365 හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BT365 සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 3.24M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BT365 හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BT365 හි සංසරණ සැපයුම 100.00M USD වේ.
BT365 හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04230719 USD ක ATH මිලක් BT365 අත්කර ගති.
BT365 හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.01739058 USD ක ATL මිලක් BT365 අත්කර ගති.
BT365 හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BT365 සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BT365 වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BT365 මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BT365 මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:41:21 (UTC+8)

BlockTrader365 (BT365) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

