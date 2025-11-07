හුවමාරුවDEX+
සජීවී Altered State Machine සඳහා අද මිල 0.00383614 USD කි. ASTO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ASTO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ASTO ගැන වැඩි විස්තර

ASTO මිල තොරතුරු

ASTO යනු කුමක්ද

ASTO නිල වෙබ් අඩවිය

ASTO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ASTO මිල පුරෝකථනය

Altered State Machine ලාංඡනය

Altered State Machine මිල (ASTO)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ASTO සිට USD සජීවී මිල:

$0.00383614
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Altered State Machine (ASTO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:36:52 (UTC+8)

Altered State Machine (ASTO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00383614
පැය 24 පහළ
$ 0.00383614
24H ඉහළ

$ 0.00383614
$ 0.00383614
$ 0.890471
$ 0.00377727
--

0.00%

-8.49%

-8.49%

Altered State Machine (ASTO) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00383614. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00383614 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00383614 ක උපරිම අගයක් අතර ASTO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ASTOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.890471 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00377727 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ASTO පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, 0.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -8.49% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Altered State Machine (ASTO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.11M
--
$ 7.11M
289.48M
1,852,288,699.0
Altered State Machine හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.11M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 289.48M සමඟින් ASTO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1852288699.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.11M කි.

Altered State Machine (ASTO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Altered State Machineහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0.0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Altered State Machineහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005083671 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Altered State Machineහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0016397971 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Altered State Machineහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.003650232054870801 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0.00.00%
දින 30 යි$ -0.0005083671-13.25%
දින 60 යි$ -0.0016397971-42.74%
දින 90 යි$ -0.003650232054870801-48.75%

Altered State Machine (ASTO) යනු කුමක්ද

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Altered State Machine (ASTO) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Altered State Machine මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Altered State Machine (ASTO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Altered State Machine (ASTO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Altered State Machine සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Altered State Machine මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ASTO දේශීය මුදල් වෙත

Altered State Machine (ASTO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Altered State MachineASTO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ASTO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Altered State Machine (ASTO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Altered State Machine (ASTO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ASTO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00383614 USD වේ.
ASTO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ASTO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00383614 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Altered State Machine හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ASTO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.11M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ASTO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ASTO හි සංසරණ සැපයුම 289.48M USD වේ.
ASTO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.890471 USD ක ATH මිලක් ASTO අත්කර ගති.
ASTO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00377727 USD ක ATL මිලක් ASTO අත්කර ගති.
ASTO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ASTO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ASTO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ASTO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ASTO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:36:52 (UTC+8)

Altered State Machine (ASTO) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

