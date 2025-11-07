හුවමාරුවDEX+
සජීවී aiPump සඳහා අද මිල 0 USD කි. AIPUMP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AIPUMP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AIPUMP ගැන වැඩි විස්තර

AIPUMP මිල තොරතුරු

AIPUMP යනු කුමක්ද

AIPUMP ධවල පත්‍රිකාව

AIPUMP නිල වෙබ් අඩවිය

AIPUMP ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AIPUMP මිල පුරෝකථනය

aiPump ලාංඡනය

aiPump මිල (AIPUMP)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 AIPUMP සිට USD සජීවී මිල:

$0.00020181
$0.00020181
-20.00%1D
mexc
USD
aiPump (AIPUMP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:52:23 (UTC+8)

aiPump (AIPUMP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.04072074
$ 0.04072074

$ 0
$ 0

-0.73%

-20.06%

-26.51%

-26.51%

aiPump (AIPUMP) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර AIPUMP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AIPUMPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04072074 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AIPUMP පසුගිය පැය තුල, -0.73% කින්, පැය 24 තුල, -20.06% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -26.51% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

aiPump (AIPUMP) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 84.70K
$ 84.70K

--
--

$ 202.31K
$ 202.31K

418.67M
418.67M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

aiPump හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 84.70K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 418.67M සමඟින් AIPUMP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 202.31K කි.

aiPump (AIPUMP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, aiPumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, aiPumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, aiPumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, aiPumpහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-20.06%
දින 30 යි$ 0-46.81%
දින 60 යි$ 0-47.02%
දින 90 යි$ 0--

aiPump (AIPUMP) යනු කුමක්ද

Fairlaunch or own AI Agents, operating any social media aiPump is the first platform that allows to create & fairlaunch AI-driven agents on Solana, Base, and Ethereum.

These agents interact autonomously on digital platforms (such as their own X, Telegram, Chatbots and web3 wallets), providing engagement and utility while also having associated

tokens for ownership and monetization.

aiPump is like Pump Fun, for AI Agents. Launch an AI Agent on aiPump and get:

AI Twitter Agent AI Telegram Agent Proof of Consciousness AI Video Chatbot

aiPump මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ aiPump (AIPUMP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ aiPump (AIPUMP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? aiPump සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් aiPump මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

AIPUMP දේශීය මුදල් වෙත

aiPump (AIPUMP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

aiPumpAIPUMP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AIPUMP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: aiPump (AIPUMP) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

aiPump (AIPUMP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AIPUMP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
AIPUMP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AIPUMP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
aiPump හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AIPUMP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 84.70K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AIPUMP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AIPUMP හි සංසරණ සැපයුම 418.67M USD වේ.
AIPUMP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04072074 USD ක ATH මිලක් AIPUMP අත්කර ගති.
AIPUMP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් AIPUMP අත්කර ගති.
AIPUMP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AIPUMP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී AIPUMP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AIPUMP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AIPUMP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:52:23 (UTC+8)

aiPump (AIPUMP) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

