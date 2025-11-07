AI Analysis Token මිල (AIAT)
AI Analysis Token (AIAT) තත්ය කාලීන මිල $0.370672. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.367753 ක අවම අගයක් සහ $ 0.370893 ක උපරිම අගයක් අතර AIAT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AIATහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.918633 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.21345 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AIAT පසුගිය පැය තුල, -0.01% කින්, පැය 24 තුල, +0.27% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.56% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
AI Analysis Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 40.90M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 110.35M සමඟින් AIAT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 500000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 185.34M කි.
අද දිනය තුළ, AI Analysis Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00101212 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, AI Analysis Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0651909742 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, AI Analysis Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0622634438 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, AI Analysis Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.09427261338492426 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00101212
|+0.27%
|දින 30 යි
|$ +0.0651909742
|+17.59%
|දින 60 යි
|$ +0.0622634438
|+16.80%
|දින 90 යි
|$ +0.09427261338492426
|+34.11%
Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.
The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.
These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.
These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.
AI Analysis TokenAIAT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AIAT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
