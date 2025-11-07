හුවමාරුවDEX+
සජීවී AI Analysis Token සඳහා අද මිල 0.370672 USD කි. AIAT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AIAT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AIAT ගැන වැඩි විස්තර

AIAT මිල තොරතුරු

AIAT යනු කුමක්ද

AIAT ධවල පත්‍රිකාව

AIAT නිල වෙබ් අඩවිය

AIAT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AIAT මිල පුරෝකථනය

AI Analysis Token ලාංඡනය

AI Analysis Token මිල (AIAT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 AIAT සිට USD සජීවී මිල:

$0.370672
+0.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
AI Analysis Token (AIAT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:36:15 (UTC+8)

AI Analysis Token (AIAT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.367753
පැය 24 පහළ
$ 0.370893
24H ඉහළ

$ 0.367753
$ 0.370893
$ 0.918633
$ 0.21345
-0.01%

+0.27%

+0.56%

+0.56%

AI Analysis Token (AIAT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.370672. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.367753 ක අවම අගයක් සහ $ 0.370893 ක උපරිම අගයක් අතර AIAT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AIATහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.918633 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.21345 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AIAT පසුගිය පැය තුල, -0.01% කින්, පැය 24 තුල, +0.27% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.56% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

AI Analysis Token (AIAT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 40.90M
--
$ 185.34M
110.35M
500,000,000.0
AI Analysis Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 40.90M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 110.35M සමඟින් AIAT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 500000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 185.34M කි.

AI Analysis Token (AIAT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, AI Analysis Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00101212 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, AI Analysis Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0651909742 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, AI Analysis Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0622634438 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, AI Analysis Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.09427261338492426 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00101212+0.27%
දින 30 යි$ +0.0651909742+17.59%
දින 60 යි$ +0.0622634438+16.80%
දින 90 යි$ +0.09427261338492426+34.11%

AI Analysis Token (AIAT) යනු කුමක්ද

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

AI Analysis Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ AI Analysis Token (AIAT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ AI Analysis Token (AIAT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? AI Analysis Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් AI Analysis Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

AIAT දේශීය මුදල් වෙත

AI Analysis Token (AIAT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AI Analysis TokenAIAT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AIAT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AI Analysis Token (AIAT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

AI Analysis Token (AIAT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AIAT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.370672 USD වේ.
AIAT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AIAT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.370672 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
AI Analysis Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AIAT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 40.90M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AIAT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AIAT හි සංසරණ සැපයුම 110.35M USD වේ.
AIAT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.918633 USD ක ATH මිලක් AIAT අත්කර ගති.
AIAT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.21345 USD ක ATL මිලක් AIAT අත්කර ගති.
AIAT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AIAT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී AIAT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AIAT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AIAT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
AI Analysis Token (AIAT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

