AdZilla මිල (ADZILLA)
+0.91%
+3.26%
-15.55%
-15.55%
AdZilla (ADZILLA) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර ADZILLA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ADZILLAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ADZILLA පසුගිය පැය තුල, +0.91% කින්, පැය 24 තුල, +3.26% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.55% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
AdZilla හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 267.66K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.93M සමඟින් ADZILLA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999931599.874866 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 267.66K කි.
අද දිනය තුළ, AdZillaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, AdZillaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, AdZillaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, AdZillaහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+3.26%
|දින 30 යි
|$ 0
|+21.04%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
AdZilla is a Solana-based meme coin featuring a small, hungry dinosaur that eats and destroys online ads. The goal is to attract non-crypto users into the AdZilla ecosystem through creative advertising campaigns across the web and in-app platforms. AdZilla is not just another meme coin — it’s a fun and engaging brand designed to grow organically by using online ads like banners, native ads, and popups to capture attention worldwide. As people discover AdZilla through ads, they join the community and become part of the expanding ecosystem
AdZillaADZILLA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ADZILLA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
