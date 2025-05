ZEEBU (ZBU) යනු කුමක්ද

Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.

MEXC වෙතින් ZEEBU ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ZEEBU ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ZBU ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ZEEBU ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ZEEBU මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ZEEBU මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ZEEBU,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ZBU හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZEEBUමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ZEEBU මිල ඉතිහාසය

ZBUහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ZBUහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ZEEBU මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ZEEBU (ZBU) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ZEEBU මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ZEEBU MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ZBU දේශීය මුදල් වෙත

1ZBU සිට VNDවෙත ₫ 70,433.2629 1ZBU සිට AUDවෙත A$ 4.257695 1ZBU සිට GBPවෙත £ 2.060175 1ZBU සිට EURවෙත € 2.444741 1ZBU සිට USDවෙත $ 2.7469 1ZBU සිට MYRවෙත RM 11.756732 1ZBU සිට TRYවෙත ₺ 106.387437 1ZBU සිට JPYවෙත ¥ 400.690303 1ZBU සිට RUBවෙත ₽ 220.713415 1ZBU සිට INRවෙත ₹ 234.914888 1ZBU සිට IDRවෙත Rp 45,781.648354 1ZBU සිට KRWවෙත ₩ 3,847.198264 1ZBU සිට PHPවෙත ₱ 153.194613 1ZBU සිට EGPවෙත £E. 137.757035 1ZBU සිට BRLවෙත R$ 15.465047 1ZBU සිට CADවෙත C$ 3.818191 1ZBU සිට BDTවෙත ৳ 333.116563 1ZBU සිට NGNවෙත ₦ 4,395.04 1ZBU සිට UAHවෙත ₴ 113.886474 1ZBU සිට VESවෙත Bs 252.7148 1ZBU සිට PKRවෙත Rs 771.796493 1ZBU සිට KZTවෙත ₸ 1,402.182574 1ZBU සිට THBවෙත ฿ 91.691522 1ZBU සිට TWDවෙත NT$ 82.873973 1ZBU සිට AEDවෙත د.إ 10.081123 1ZBU සිට CHFවෙත Fr 2.279927 1ZBU සිට HKDවෙත HK$ 21.42582 1ZBU සිට MADවෙත .د.م 25.628577 1ZBU සිට MXNවෙත $ 53.262391

ZEEBU සම්පත්

ZEEBU පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ZEEBU පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ZEEBU (ZBU) හි මිල කීයද? ZEEBU (ZBU)හි සජීවී මිල 2.7469 USD වේ. ZEEBU (ZBU) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ZEEBU හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 711.37M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ZBUහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 2.7469 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ZEEBU (ZBU) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ZEEBU (ZBU) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 258.97M USD වේ. ZEEBU (ZBU) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ZEEBU (ZBU) හි ඉහළම මිල 5.2177 USD වේ. ZEEBU (ZBU) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ZEEBU (ZBU) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 137.14K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

