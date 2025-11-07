හුවමාරුවDEX+
සජීවී Xeleb Protocol සඳහා අද මිල 0.02111 USD කි. XCX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි XCX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

XCX ගැන වැඩි විස්තර

XCX මිල තොරතුරු

XCX යනු කුමක්ද

XCX ධවල පත්‍රිකාව

XCX නිල වෙබ් අඩවිය

XCX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

XCX මිල පුරෝකථනය

XCX ඉතිහාසය

XCX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

XCX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

XCX තත්කාල ගනුදෙනු

XCX USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Xeleb Protocol ලාංඡනය

Xeleb Protocol මිල(XCX)

1 XCX සිට USD සජීවී මිල:

$0.02111
$0.02111
+4.34%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:37:22 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01953
$ 0.01953
පැය 24 පහළ
$ 0.02313
$ 0.02313
24H ඉහළ

$ 0.01953
$ 0.01953

$ 0.02313
$ 0.02313

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065

$ 0.018251984968057314
$ 0.018251984968057314

-1.45%

+4.34%

-24.10%

-24.10%

Xeleb Protocol (XCX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.02111. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01953 ක අවම අගයක් සහ $ 0.02313 ක උපරිම අගයක් අතර XCX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. XCXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.09145411179261065 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.018251984968057314 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව XCX පසුගිය පැය තුල, -1.45% කින්, පැය 24 තුල, +4.34% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -24.10% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Xeleb Protocol (XCX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1703

$ 2.29M
$ 2.29M

$ 136.73K
$ 136.73K

$ 21.11M
$ 21.11M

108.30M
108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000

999,838,992.1037537
999,838,992.1037537

10.83%

BSC

Xeleb Protocol හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.29M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 136.73K වේ. මුළු සැපයුම 108.30M සමඟින් XCX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999838992.1037537 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 21.11M කි.

Xeleb Protocol (XCX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Xeleb Protocolහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0008781+4.34%
දින 30 යි$ -0.06124-74.37%
දින 60 යි$ -0.01354-39.08%
දින 90 යි$ +0.00111+5.55%
Xeleb Protocol අද මිල වෙනස

අද, XCX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0008781 (+4.34%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Xeleb Protocol දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.06124 (-74.37%) කින් ඉහළ ගියේය.

Xeleb Protocol දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, XCX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.01354 (-39.08%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Xeleb Protocol දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.00111 (+5.55%), කින් චලනය විය.

Xeleb Protocol (XCX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Xeleb Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Xeleb Protocol (XCX) යනු කුමක්ද

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

MEXC වෙතින් Xeleb Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Xeleb Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XCX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Xeleb Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Xeleb Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Xeleb Protocol මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Xeleb Protocol (XCX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Xeleb Protocol (XCX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Xeleb Protocol සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Xeleb Protocol මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Xeleb Protocol (XCX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Xeleb ProtocolXCX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් XCX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Xeleb Protocol (XCX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Xeleb Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Xeleb Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XCX දේශීය මුදල් වෙත

Xeleb Protocol සම්පත්

Xeleb Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Xeleb Protocol වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Xeleb Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Xeleb Protocol (XCX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද XCX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.02111 USD වේ.
XCX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
XCX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.02111 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Xeleb Protocol හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
XCX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.29M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
XCX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
XCX හි සංසරණ සැපයුම 108.30M USD වේ.
XCX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.09145411179261065 USD ක ATH මිලක් XCX අත්කර ගති.
XCX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.018251984968057314 USD ක ATL මිලක් XCX අත්කර ගති.
XCX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
XCX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 136.73K USD වේ.
මේ වසර තුලදී XCX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව XCX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා XCX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:37:22 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

