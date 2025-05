Tether Gold (XAUT) යනු කුමක්ද

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

MEXC වෙතින් Tether Gold ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Tether Gold ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට XAUT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Tether Gold ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Tether Gold මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Tether Gold මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Tether Gold,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. XAUT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Tether Goldමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Tether Gold මිල ඉතිහාසය

XAUTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් XAUTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Tether Gold මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Tether Gold (XAUT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Tether Gold මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Tether Gold MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

XAUT දේශීය මුදල් වෙත

1XAUT සිට VNDවෙත ₫ 80,999,406.18 1XAUT සිට AUDවෙත A$ 4,896.419 1XAUT සිට GBPවෙත £ 2,369.235 1XAUT සිට EURවෙත € 2,811.4922 1XAUT සිට USDවෙත $ 3,158.98 1XAUT සිට MYRවෙත RM 13,520.4344 1XAUT සිට TRYවෙත ₺ 122,347.2954 1XAUT සිට JPYවෙත ¥ 460,895.182 1XAUT සිට RUBවෙත ₽ 253,824.043 1XAUT සිට INRවෙත ₹ 270,155.9696 1XAUT සිට IDRවෙත Rp 52,649,645.6068 1XAUT සිට KRWවෙත ₩ 4,418,149.428 1XAUT සිට PHPවෙත ₱ 176,176.3146 1XAUT සිට EGPවෙත £E. 158,486.0266 1XAUT සිට BRLවෙත R$ 17,785.0574 1XAUT සිට CADවෙත C$ 4,390.9822 1XAUT සිට BDTවෙත ৳ 383,089.5046 1XAUT සිට NGNවෙත ₦ 5,054,368 1XAUT සිට UAHවෙත ₴ 130,971.3108 1XAUT සිට VESවෙත Bs 290,626.16 1XAUT සිට PKRවෙත Rs 887,578.6106 1XAUT සිට KZTවෙත ₸ 1,612,532.9308 1XAUT සිට THBවෙත ฿ 105,478.3422 1XAUT සිට TWDවෙත NT$ 95,306.4266 1XAUT සිට AEDවෙත د.إ 11,593.4566 1XAUT සිට CHFවෙත Fr 2,621.9534 1XAUT සිට HKDවෙත HK$ 24,640.044 1XAUT සිට MADවෙත .د.م 29,473.2834 1XAUT සිට MXNවෙත $ 61,284.212

Tether Gold සම්පත්

Tether Gold පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Tether Gold පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Tether Gold (XAUT) හි මිල කීයද? Tether Gold (XAUT)හි සජීවී මිල 3,158.98 USD වේ. Tether Gold (XAUT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Tether Gold හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 778.76M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ XAUTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 3,158.98 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Tether Gold (XAUT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Tether Gold (XAUT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 246.52K USD වේ. Tether Gold (XAUT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Tether Gold (XAUT) හි ඉහළම මිල 3,529.97 USD වේ. Tether Gold (XAUT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Tether Gold (XAUT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 172.67K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.