Moongate (MGT) යනු කුමක්ද

Moongate is an attention asset protocol for real-world activations. It enables brands to issue smart tokens for access, rewards, and community engagement, while consumers own their engagement data as assets in their digital wallets. Through our data marketplace, users can share their data with brands to unlock rewards, redirecting ad spend from platforms like Google directly to the end user - a new model for value exchange in the attention economy.

MEXC වෙතින් Moongate ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Moongate ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MGT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Moongate ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Moongate මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Moongate මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Moongate,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MGT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Moongateමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Moongate මිල ඉතිහාසය

MGTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MGTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Moongate මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Moongate (MGT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Moongate මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Moongate MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MGT දේශීය මුදල් වෙත

1MGT සිට VNDවෙත ₫ 36.564066 1MGT සිට AUDවෙත A$ 0.0022103 1MGT සිට GBPවෙත £ 0.0010695 1MGT සිට EURවෙත € 0.00126914 1MGT සිට USDවෙත $ 0.001426 1MGT සිට MYRවෙත RM 0.00610328 1MGT සිට TRYවෙත ₺ 0.05514342 1MGT සිට JPYවෙත ¥ 0.2079821 1MGT සිට RUBවෙත ₽ 0.11476448 1MGT සිට INRවෙත ₹ 0.12193726 1MGT සිට IDRවෙත Rp 23.37704544 1MGT සිට KRWවෙත ₩ 1.9888422 1MGT සිට PHPවෙත ₱ 0.0794995 1MGT සිට EGPවෙත £E. 0.07148538 1MGT සිට BRLවෙත R$ 0.00801412 1MGT සිට CADවෙත C$ 0.00198214 1MGT සිට BDTවෙත ৳ 0.17337308 1MGT සිට NGNවෙත ₦ 2.2816 1MGT සිට UAHවෙත ₴ 0.059179 1MGT සිට VESවෙත Bs 0.131192 1MGT සිට PKRවෙත Rs 0.40190384 1MGT සිට KZTවෙත ₸ 0.72865748 1MGT සිට THBවෙත ฿ 0.0474858 1MGT සිට TWDවෙත NT$ 0.04302242 1MGT සිට AEDවෙත د.إ 0.00523342 1MGT සිට CHFවෙත Fr 0.00118358 1MGT සිට HKDවෙත HK$ 0.0111228 1MGT සිට MADවෙත .د.م 0.01324754 1MGT සිට MXNවෙත $ 0.02756458

Moongate සම්පත්

Moongate පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Moongate පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Moongate (MGT) හි මිල කීයද? Moongate (MGT)හි සජීවී මිල 0.001426 USD වේ. Moongate (MGT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Moongate හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MGTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001426 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Moongate (MGT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Moongate (MGT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Moongate (MGT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Moongate (MGT) හි ඉහළම මිල 0.07248 USD වේ. Moongate (MGT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Moongate (MGT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 10.82K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.