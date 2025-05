Matr1x (MAX) යනු කුමක්ද

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon WEB3 infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies.

MEXC වෙතින් Matr1x ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Matr1x ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MAX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Matr1x ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Matr1x මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Matr1x මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Matr1x,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MAX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Matr1xමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Matr1x මිල ඉතිහාසය

MAXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MAXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Matr1x මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Matr1x (MAX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Matr1x මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Matr1x MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1MAX සිට VNDවෙත ₫ 2,169.48501 1MAX සිට AUDවෙත A$ 0.1311455 1MAX සිට GBPවෙත £ 0.0634575 1MAX සිට EURවෙත € 0.0753029 1MAX සිට USDවෙත $ 0.08461 1MAX සිට MYRවෙත RM 0.3621308 1MAX සිට TRYවෙත ₺ 3.2794836 1MAX සිට JPYවෙත ¥ 12.3352919 1MAX සිට RUBවෙත ₽ 6.8001057 1MAX සිට INRවෙත ₹ 7.2485387 1MAX සිට IDRවෙත Rp 1,387.0489584 1MAX සිට KRWවෙත ₩ 118.005567 1MAX සිට PHPවෙත ₱ 4.7203919 1MAX සිට EGPවෙත £E. 4.2660362 1MAX සිට BRLවෙත R$ 0.4763543 1MAX සිට CADවෙත C$ 0.1176079 1MAX සිට BDTවෙත ৳ 10.2606547 1MAX සිට NGNවෙත ₦ 135.376 1MAX සිට UAHවෙත ₴ 3.5079306 1MAX සිට VESවෙත Bs 7.78412 1MAX සිට PKRවෙත Rs 23.7728717 1MAX සිට KZTවෙත ₸ 43.1900206 1MAX සිට THBවෙත ฿ 2.8268201 1MAX සිට TWDවෙත NT$ 2.5535298 1MAX සිට AEDවෙත د.إ 0.3105187 1MAX සිට CHFවෙත Fr 0.0702263 1MAX සිට HKDවෙත HK$ 0.659958 1MAX සිට MADවෙත .د.م 0.7894113 1MAX සිට MXNවෙත $ 1.6397418

Matr1x සම්පත්

Matr1x පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Matr1x පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Matr1x (MAX) හි මිල කීයද? Matr1x (MAX)හි සජීවී මිල 0.08461 USD වේ. Matr1x (MAX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Matr1x හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 11.04M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MAXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.08461 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Matr1x (MAX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Matr1x (MAX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 130.52M USD වේ. Matr1x (MAX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Matr1x (MAX) හි ඉහළම මිල 1.3511 USD වේ. Matr1x (MAX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Matr1x (MAX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 57.82K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

