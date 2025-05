KernelDAO (KERNEL) යනු කුමක්ද

KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).

MEXC වෙතින් KernelDAO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ KernelDAO ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KERNEL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ KernelDAO ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ KernelDAO මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

KernelDAO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ KernelDAO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KERNEL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ KernelDAOමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

KernelDAO මිල ඉතිහාසය

KERNELහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KERNELහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ KernelDAO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

KernelDAO (KERNEL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

KernelDAO මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් KernelDAO MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KERNEL දේශීය මුදල් වෙත

1KERNEL සිට VNDවෙත ₫ 4,235.8932 1KERNEL සිට AUDවෙත A$ 0.25606 1KERNEL සිට GBPවෙත £ 0.1239 1KERNEL සිට EURවෙත € 0.147028 1KERNEL සිට USDවෙත $ 0.1652 1KERNEL සිට MYRවෙත RM 0.707056 1KERNEL සිට TRYවෙත ₺ 6.403152 1KERNEL සිට JPYවෙත ¥ 24.130764 1KERNEL සිට RUBවෙත ₽ 13.277124 1KERNEL සිට INRවෙත ₹ 14.154336 1KERNEL සිට IDRවෙත Rp 2,753.332232 1KERNEL සිට KRWවෙත ₩ 230.40444 1KERNEL සිට PHPවෙත ₱ 9.216508 1KERNEL සිට EGPවෙත £E. 8.327732 1KERNEL සිට BRLවෙත R$ 0.930076 1KERNEL සිට CADවෙත C$ 0.229628 1KERNEL සිට BDTවෙත ৳ 20.033804 1KERNEL සිට NGNවෙත ₦ 264.32 1KERNEL සිට UAHවෙත ₴ 6.849192 1KERNEL සිට VESවෙත Bs 15.1984 1KERNEL සිට PKRවෙත Rs 46.416244 1KERNEL සිට KZTවෙත ₸ 84.327992 1KERNEL සිට THBවෙත ฿ 5.51768 1KERNEL සිට TWDවෙත NT$ 4.990692 1KERNEL සිට AEDවෙත د.إ 0.606284 1KERNEL සිට CHFවෙත Fr 0.138768 1KERNEL සිට HKDවෙත HK$ 1.28856 1KERNEL සිට MADවෙත .د.م 1.541316 1KERNEL සිට MXNවෙත $ 3.201576

KernelDAO සම්පත්

KernelDAO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: KernelDAO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද KernelDAO (KERNEL) හි මිල කීයද? KernelDAO (KERNEL)හි සජීවී මිල 0.1652 USD වේ. KernelDAO (KERNEL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? KernelDAO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KERNELහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1652 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. KernelDAO (KERNEL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? KernelDAO (KERNEL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. KernelDAO (KERNEL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, KernelDAO (KERNEL) හි ඉහළම මිල 1 USD වේ. KernelDAO (KERNEL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? KernelDAO (KERNEL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.01M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.