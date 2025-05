Inspect (INSP) යනු කුමක්ද

Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

MEXC වෙතින් Inspect ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Inspect ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට INSP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Inspect ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Inspect මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Inspect මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Inspect,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. INSP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Inspectමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Inspect මිල ඉතිහාසය

INSPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් INSPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Inspect මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Inspect (INSP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Inspect මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Inspect MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

INSP දේශීය මුදල් වෙත

1INSP සිට VNDවෙත ₫ 124.61526 1INSP සිට AUDවෙත A$ 0.007533 1INSP සිට GBPවෙත £ 0.003645 1INSP සිට EURවෙත € 0.0043254 1INSP සිට USDවෙත $ 0.00486 1INSP සිට MYRවෙත RM 0.0208008 1INSP සිට TRYවෙත ₺ 0.1883736 1INSP සිට JPYවෙත ¥ 0.7094628 1INSP සිට RUBවෙත ₽ 0.3905982 1INSP සිට INRවෙත ₹ 0.4164048 1INSP සිට IDRවෙත Rp 80.9999676 1INSP සිට KRWවෙත ₩ 6.797196 1INSP සිට PHPවෙත ₱ 0.2711394 1INSP සිට EGPවෙත £E. 0.2448468 1INSP සිට BRLවෙත R$ 0.0273618 1INSP සිට CADවෙත C$ 0.0067554 1INSP සිට BDTවෙත ৳ 0.5893722 1INSP සිට NGNවෙත ₦ 7.776 1INSP සිට UAHවෙත ₴ 0.2014956 1INSP සිට VESවෙත Bs 0.44712 1INSP සිට PKRවෙත Rs 1.3655142 1INSP සිට KZTවෙත ₸ 2.4808356 1INSP සිට THBවෙත ฿ 0.1623726 1INSP සිට TWDවෙත NT$ 0.146772 1INSP සිට AEDවෙත د.إ 0.0178362 1INSP සිට CHFවෙත Fr 0.0040338 1INSP සිට HKDවෙත HK$ 0.037908 1INSP සිට MADවෙත .د.م 0.0453438 1INSP සිට MXNවෙත $ 0.0942354

Inspect සම්පත්

Inspect පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Inspect පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Inspect (INSP) හි මිල කීයද? Inspect (INSP)හි සජීවී මිල 0.00486 USD වේ. Inspect (INSP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Inspect හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.25M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ INSPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00486 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Inspect (INSP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Inspect (INSP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 462.90M USD වේ. Inspect (INSP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Inspect (INSP) හි ඉහළම මිල 0.4096 USD වේ. Inspect (INSP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Inspect (INSP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 7.73K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

