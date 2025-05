HOPR Token (HOPR) යනු කුමක්ද

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

MEXC වෙතින් HOPR Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HOPR Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HOPR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ HOPR Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ HOPR Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

HOPR Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HOPR Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HOPR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HOPR Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HOPR Token මිල ඉතිහාසය

HOPRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HOPRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HOPR Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HOPR Token (HOPR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HOPR Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HOPR Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HOPR දේශීය මුදල් වෙත

1HOPR සිට VNDවෙත ₫ 1,271.28078 1HOPR සිට AUDවෙත A$ 0.076849 1HOPR සිට GBPවෙත £ 0.037185 1HOPR සිට EURවෙත € 0.0441262 1HOPR සිට USDවෙත $ 0.04958 1HOPR සිට MYRවෙත RM 0.2122024 1HOPR සිට TRYවෙත ₺ 1.9217208 1HOPR සිට JPYවෙත ¥ 7.2376884 1HOPR සිට RUBවෙත ₽ 3.9847446 1HOPR සිට INRවෙත ₹ 4.2480144 1HOPR සිට IDRවෙත Rp 826.3330028 1HOPR සිට KRWවෙත ₩ 69.342588 1HOPR සිට PHPවෙත ₱ 2.7660682 1HOPR සිට EGPවෙත £E. 2.4978404 1HOPR සිට BRLවෙත R$ 0.2791354 1HOPR සිට CADවෙත C$ 0.0689162 1HOPR සිට BDTවෙත ৳ 6.0125666 1HOPR සිට NGNවෙත ₦ 79.328 1HOPR සිට UAHවෙත ₴ 2.0555868 1HOPR සිට VESවෙත Bs 4.56136 1HOPR සිට PKRවෙත Rs 13.9304926 1HOPR සිට KZTවෙත ₸ 25.3086068 1HOPR සිට THBවෙත ฿ 1.6564678 1HOPR සිට TWDවෙත NT$ 1.497316 1HOPR සිට AEDවෙත د.إ 0.1819586 1HOPR සිට CHFවෙත Fr 0.0411514 1HOPR සිට HKDවෙත HK$ 0.386724 1HOPR සිට MADවෙත .د.م 0.4625814 1HOPR සිට MXNවෙත $ 0.9613562

HOPR Token සම්පත්

HOPR Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HOPR Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද HOPR Token (HOPR) හි මිල කීයද? HOPR Token (HOPR)හි සජීවී මිල 0.04958 USD වේ. HOPR Token (HOPR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? HOPR Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 16.92M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HOPRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.04958 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. HOPR Token (HOPR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? HOPR Token (HOPR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 341.17M USD වේ. HOPR Token (HOPR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, HOPR Token (HOPR) හි ඉහළම මිල 1.688 USD වේ. HOPR Token (HOPR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? HOPR Token (HOPR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.57K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

