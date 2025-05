Fear NFTs (FEAR) යනු කුමක්ද

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

MEXC වෙතින් Fear NFTs ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Fear NFTs ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Fear NFTs මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Fear NFTs,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. FEAR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Fear NFTsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Fear NFTs මිල ඉතිහාසය

FEARහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් FEARහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Fear NFTs මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Fear NFTs (FEAR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Fear NFTs මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Fear NFTs MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

FEAR දේශීය මුදල් වෙත

1FEAR සිට VNDවෙත ₫ 850.51197 1FEAR සිට AUDවෙත A$ 0.0514135 1FEAR සිට GBPවෙත £ 0.0248775 1FEAR සිට EURවෙත € 0.0295213 1FEAR සිට USDවෙත $ 0.03317 1FEAR සිට MYRවෙත RM 0.1419676 1FEAR සිට TRYවෙත ₺ 1.2860009 1FEAR සිට JPYවෙත ¥ 4.8464687 1FEAR සිට RUBවෙත ₽ 2.6658729 1FEAR සිට INRවෙත ₹ 2.8403471 1FEAR සිට IDRවෙත Rp 552.8331122 1FEAR සිට KRWවෙත ₩ 46.391562 1FEAR සිට PHPවෙත ₱ 1.850886 1FEAR සිට EGPවෙත £E. 1.6720997 1FEAR සිට BRLවෙත R$ 0.1867471 1FEAR සිට CADවෙත C$ 0.0461063 1FEAR සිට BDTවෙත ৳ 4.0225259 1FEAR සිට NGNවෙත ₦ 53.072 1FEAR සිට UAHවෙත ₴ 1.3752282 1FEAR සිට VESවෙත Bs 3.05164 1FEAR සිට PKRවෙත Rs 9.3197749 1FEAR සිට KZTවෙත ₸ 16.9319582 1FEAR සිට THBවෙත ฿ 1.107878 1FEAR සිට TWDවෙත NT$ 1.0020657 1FEAR සිට AEDවෙත د.إ 0.1217339 1FEAR සිට CHFවෙත Fr 0.0278628 1FEAR සිට HKDවෙත HK$ 0.258726 1FEAR සිට MADවෙත .د.م 0.3094761 1FEAR සිට MXNවෙත $ 0.6431663

Fear NFTs සම්පත්

Fear NFTs පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Fear NFTs පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Fear NFTs (FEAR) හි මිල කීයද? Fear NFTs (FEAR)හි සජීවී මිල 0.03317 USD වේ. Fear NFTs (FEAR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Fear NFTs හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 587.62K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ FEARහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.03317 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Fear NFTs (FEAR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Fear NFTs (FEAR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 17.72M USD වේ. Fear NFTs (FEAR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Fear NFTs (FEAR) හි ඉහළම මිල 3.93825 USD වේ. Fear NFTs (FEAR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Fear NFTs (FEAR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 57.35K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

