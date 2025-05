EVR (EVR) යනු කුමක්ද

A global permission-less, decentralised DePIN for ultra-flexible, ultra powerful dApps. Evernode dApps can be written in almost any language, deployed at almost any scale, read and write to disk and web, fetch off-chain data, perform complex computations, and generally perform like a normal App, but in a decentralised way. It is a new vision for ultra-flexible, ultra-powerful dApps.

MEXC වෙතින් EVR ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ EVR ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට EVR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ EVR ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ EVR මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

EVR මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ EVR,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. EVR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ EVRමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

EVR මිල ඉතිහාසය

EVRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් EVRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ EVR මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

EVR (EVR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

EVR මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් EVR MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

EVR දේශීය මුදල් වෙත

1EVR සිට VNDවෙත ₫ 4,132.81638 1EVR සිට AUDවෙත A$ 0.2514408 1EVR සිට GBPවෙත £ 0.120885 1EVR සිට EURවෙත € 0.1434502 1EVR සිට USDවෙත $ 0.16118 1EVR සිට MYRවෙත RM 0.6898504 1EVR සිට TRYවෙත ₺ 6.2360542 1EVR සිට JPYවෙත ¥ 23.516162 1EVR සිට RUBවෙත ₽ 12.9620956 1EVR සිට INRවෙත ₹ 13.7776664 1EVR සිට IDRවෙත Rp 2,642.2946592 1EVR සිට KRWවෙත ₩ 225.1104352 1EVR සිට PHPවෙත ₱ 8.9873968 1EVR සිට EGPවෙත £E. 8.0799534 1EVR සිට BRLවෙත R$ 0.9074434 1EVR සිට CADවෙත C$ 0.2240402 1EVR සිට BDTවෙත ৳ 19.5462986 1EVR සිට NGNවෙත ₦ 257.888 1EVR සිට UAHවෙත ₴ 6.6825228 1EVR සිට VESවෙත Bs 14.82856 1EVR සිට PKRවෙත Rs 45.2867446 1EVR සිට KZTවෙත ₸ 82.2759428 1EVR සිට THBවෙත ฿ 5.3689058 1EVR සිට TWDවෙත NT$ 4.8628006 1EVR සිට AEDවෙත د.إ 0.5915306 1EVR සිට CHFවෙත Fr 0.1337794 1EVR සිට HKDවෙත HK$ 1.257204 1EVR සිට MADවෙත .د.م 1.5038094 1EVR සිට MXNවෙත $ 3.1204448

EVR සම්පත්

EVR පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: EVR පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද EVR (EVR) හි මිල කීයද? EVR (EVR)හි සජීවී මිල 0.16118 USD වේ. EVR (EVR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? EVR හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ EVRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.16118 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. EVR (EVR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? EVR (EVR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. EVR (EVR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, EVR (EVR) හි ඉහළම මිල 0.7 USD වේ. EVR (EVR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? EVR (EVR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 687.32 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

