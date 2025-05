Daddy Tate (DADDY) යනු කුමක්ද

DADDY is a meme coin on the Solana chain

MEXC වෙතින් Daddy Tate ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Daddy Tate ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DADDY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Daddy Tate ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Daddy Tate මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Daddy Tate මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Daddy Tate,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DADDY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Daddy Tateමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Daddy Tate මිල ඉතිහාසය

DADDYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DADDYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Daddy Tate මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Daddy Tate (DADDY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Daddy Tate මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Daddy Tate MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DADDY දේශීය මුදල් වෙත

1DADDY සිට VNDවෙත ₫ 1,002.81951 1DADDY සිට AUDවෙත A$ 0.0606205 1DADDY සිට GBPවෙත £ 0.0293325 1DADDY සිට EURවෙත € 0.0348079 1DADDY සිට USDවෙත $ 0.03911 1DADDY සිට MYRවෙත RM 0.1673908 1DADDY සිට TRYවෙත ₺ 1.5162947 1DADDY සිට JPYවෙත ¥ 5.7108422 1DADDY සිට RUBවෙත ₽ 3.1432707 1DADDY සිට INRවෙත ₹ 3.3509448 1DADDY සිට IDRවෙත Rp 651.8330726 1DADDY සිට KRWවෙත ₩ 54.699246 1DADDY සිට PHPවෙත ₱ 2.1799914 1DADDY සිට EGPවෙත £E. 1.971144 1DADDY සිට BRLවෙත R$ 0.2201893 1DADDY සිට CADවෙත C$ 0.0543629 1DADDY සිට BDTවෙත ৳ 4.7428697 1DADDY සිට NGNවෙත ₦ 62.576 1DADDY සිට UAHවෙත ₴ 1.6215006 1DADDY සිට VESවෙත Bs 3.59812 1DADDY සිට PKRවෙත Rs 10.9887367 1DADDY සිට KZTවෙත ₸ 19.9640906 1DADDY සිට THBවෙත ฿ 1.3066651 1DADDY සිට TWDවෙත NT$ 1.1803398 1DADDY සිට AEDවෙත د.إ 0.1435337 1DADDY සිට CHFවෙත Fr 0.0328524 1DADDY සිට HKDවෙත HK$ 0.305058 1DADDY සිට MADවෙත .د.م 0.3648963 1DADDY සිට MXNවෙත $ 0.7579518

Daddy Tate සම්පත්

Daddy Tate පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Daddy Tate පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Daddy Tate (DADDY) හි මිල කීයද? Daddy Tate (DADDY)හි සජීවී මිල 0.03911 USD වේ. Daddy Tate (DADDY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Daddy Tate හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 23.45M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DADDYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.03911 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Daddy Tate (DADDY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Daddy Tate (DADDY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 599.64M USD වේ. Daddy Tate (DADDY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Daddy Tate (DADDY) හි ඉහළම මිල 0.2879 USD වේ. Daddy Tate (DADDY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Daddy Tate (DADDY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 161.21K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

