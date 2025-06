Buidl (BUIDL) යනු කුමක්ද

buidlDAO supports AI native builders shaping the future of internet economies. It provide the tools, capital, and network to ensure your project succeeds.

MEXC වෙතින් Buidl ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Buidl ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BUIDL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Buidl ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Buidl මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Buidl මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Buidl,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BUIDL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Buidlමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Buidl මිල ඉතිහාසය

BUIDLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BUIDLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Buidl මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Buidl (BUIDL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Buidl මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Buidl MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

BUIDL දේශීය මුදල් වෙත

1BUIDL සිට VNDවෙත ₫ 94.04981 1BUIDL සිට AUDවෙත A$ 0.00546822 1BUIDL සිට GBPවෙත £ 0.00260902 1BUIDL සිට EURවෙත € 0.00307364 1BUIDL සිට USDවෙත $ 0.003574 1BUIDL සිට MYRවෙත RM 0.01511802 1BUIDL සිට TRYවෙත ₺ 0.13999358 1BUIDL සිට JPYවෙත ¥ 0.51540654 1BUIDL සිට RUBවෙත ₽ 0.284133 1BUIDL සිට INRවෙත ₹ 0.30546978 1BUIDL සිට IDRවෙත Rp 57.64515322 1BUIDL සිට KRWවෙත ₩ 4.88916052 1BUIDL සිට PHPවෙත ₱ 0.19975086 1BUIDL සිට EGPවෙත £E. 0.176913 1BUIDL සිට BRLවෙත R$ 0.01976422 1BUIDL සිට CADවෙත C$ 0.00486064 1BUIDL සිට BDTවෙත ৳ 0.43688576 1BUIDL සිට NGNවෙත ₦ 5.50692642 1BUIDL සිට UAHවෙත ₴ 0.14839248 1BUIDL සිට VESවෙත Bs 0.353826 1BUIDL සිට PKRවෙත Rs 1.00901168 1BUIDL සිට KZTවෙත ₸ 1.82066708 1BUIDL සිට THBවෙත ฿ 0.11636944 1BUIDL සිට TWDවෙත NT$ 0.10654094 1BUIDL සිට AEDවෙත د.إ 0.01311658 1BUIDL සිට CHFවෙත Fr 0.00289494 1BUIDL සිට HKDවෙත HK$ 0.02802016 1BUIDL සිට MADවෙත .د.م 0.03259488 1BUIDL සිට MXNවෙත $ 0.0675486

Buidl සම්පත්

Buidl පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Buidl පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Buidl (BUIDL) හි මිල කීයද? Buidl (BUIDL)හි සජීවී මිල 0.003574 USD වේ. Buidl (BUIDL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Buidl හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BUIDLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003574 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Buidl (BUIDL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Buidl (BUIDL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Buidl (BUIDL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Buidl (BUIDL) හි ඉහළම මිල 0.01775 USD වේ. Buidl (BUIDL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Buidl (BUIDL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.41K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

MEXC මුල් නිෂ්පාදන මැට්‍රික්ස් එක පහළ බලන්න: Launchpool, Launchpad, 阳光普照 හි කෙසේ තේරෙමු? ඩිජිටල් දොළොත් කේන්ද්‍රපථයක් පිළිබඳව හැසිරෙන්නේ කෙළින්ම ශාස්ත්‍රීය බදවීම් කෙරෙහි පිවිසෙන විවිධ ආකාරලත් නිෂ්පාදන මඟින් ශාස්ත්‍රීය ව්‍යාපෘතීන්ට ප්‍රවේශය සඳහා බහුමහා මාර්ගයක් සම්පූර්ණ කරමින් ගෝලීය නායකත්වයේ යෙදෙන MEXC යනු, Launchpool, Launchpad,阳光普照 යන මුල් නිෂ්පාදන පද්ධතියක් ව්‍යුහගත කරමින් එම පද්ධතිය වශයෙන් සමාජගතකළ වේ. හිමි තේරීම් ආකාර, පත්‍ර ව්‍යුහන, තොරතුරු ලබාගැනීම් මෙන්ම ප්‍රාථමික мутiques අපට කරන ව ලම්බත්වය මඟින් භාවිතා කරන්නාගේ ආර්ථික නිර්මාණ සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත විරාවත්වයෙන් තොරවීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා මෙම ලේකනය යෝජනා කල යුතුයි.

Launchpool vs. Launchpad:MEXC හි නිකුත් කරන විශාල නියාමන ආයෝජන මාර්ග දෙකවල් අවබෝධ කර ගන්න Launchpad vs Launchpool