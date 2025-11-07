හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Amazon.com xStock සඳහා අද මිල 243.74 USD කි. AMZNX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AMZNX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Amazon.com xStock සඳහා අද මිල 243.74 USD කි. AMZNX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි AMZNX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

AMZNX ගැන වැඩි විස්තර

AMZNX මිල තොරතුරු

AMZNX යනු කුමක්ද

AMZNX නිල වෙබ් අඩවිය

AMZNX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

AMZNX මිල පුරෝකථනය

AMZNX ඉතිහාසය

AMZNX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

AMZNX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

AMZNX තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Amazon.com xStock ලාංඡනය

Amazon.com xStock මිල(AMZNX)

1 AMZNX සිට USD සජීවී මිල:

$243.65
$243.65$243.65
-0.02%1D
USD
Amazon.com xStock (AMZNX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:44:50 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 242.13
$ 242.13$ 242.13
පැය 24 පහළ
$ 250.49
$ 250.49$ 250.49
24H ඉහළ

$ 242.13
$ 242.13$ 242.13

$ 250.49
$ 250.49$ 250.49

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126$ 188.44399514803126

+0.27%

-0.02%

-2.99%

-2.99%

Amazon.com xStock (AMZNX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 243.74. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 242.13 ක අවම අගයක් සහ $ 250.49 ක උපරිම අගයක් අතර AMZNX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. AMZNXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 3,341.2964079602716 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 188.44399514803126 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව AMZNX පසුගිය පැය තුල, +0.27% කින්, පැය 24 තුල, -0.02% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -2.99% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Amazon.com xStock (AMZNX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1828

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

$ 53.97K
$ 53.97K$ 53.97K

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

7.41K
7.41K 7.41K

--
----

15,499.33710056
15,499.33710056 15,499.33710056

SOL

Amazon.com xStock හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.80M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 53.97K වේ. මුළු සැපයුම 7.41K සමඟින් AMZNX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 15499.33710056 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.78M කි.

Amazon.com xStock (AMZNX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Amazon.com xStockහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0487-0.02%
දින 30 යි$ +21.57+9.70%
දින 60 යි$ +10.6+4.54%
දින 90 යි$ +22.07+9.95%
Amazon.com xStock අද මිල වෙනස

අද, AMZNX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0487 (-0.02%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Amazon.com xStock දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +21.57 (+9.70%) කින් ඉහළ ගියේය.

Amazon.com xStock දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, AMZNX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +10.6 (+4.54%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Amazon.com xStock දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +22.07 (+9.95%), කින් චලනය විය.

Amazon.com xStock (AMZNX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Amazon.com xStock මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Amazon.com xStock (AMZNX) යනු කුමක්ද

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

MEXC වෙතින් Amazon.com xStock ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Amazon.com xStock ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AMZNX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Amazon.com xStock ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Amazon.com xStock මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Amazon.com xStock මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Amazon.com xStock (AMZNX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Amazon.com xStock (AMZNX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Amazon.com xStock සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Amazon.com xStock මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Amazon.com xStock (AMZNX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Amazon.com xStockAMZNX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් AMZNX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Amazon.com xStock (AMZNX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Amazon.com xStock මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Amazon.com xStock MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AMZNX දේශීය මුදල් වෙත

1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට VND
6,414,018.1
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට AUD
A$375.3596
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට GBP
185.2424
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට EUR
209.6164
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට USD
$243.74
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට MYR
RM1,016.3958
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට TRY
10,285.828
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට JPY
¥37,292.22
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට ARS
ARS$353,756.9238
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට RUB
19,801.4376
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට INR
21,619.738
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට IDR
Rp4,062,331.7084
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට PHP
14,414.7836
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට EGP
￡E.11,528.902
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට BRL
R$1,304.009
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට CAD
C$343.6734
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට BDT
29,697.2816
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට NGN
350,200.7572
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට COP
$933,867.8734
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට ZAR
R.4,236.2012
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට UAH
10,239.5174
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට TZS
T.Sh.598,869.18
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට VES
Bs55,572.72
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට CLP
$229,846.82
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට PKR
Rs68,444.6294
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට KZT
128,080.4952
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට THB
฿7,889.8638
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට TWD
NT$7,546.1904
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට AED
د.إ894.5258
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට CHF
Fr194.992
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට HKD
HK$1,893.8598
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට AMD
֏93,206.176
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට MAD
.د.م2,274.0942
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට MXN
$4,523.8144
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට SAR
ريال914.025
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට ETB
Br37,509.1486
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට KES
KSh31,488.7706
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට JOD
د.أ172.81166
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට PLN
896.9632
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට RON
лв1,072.456
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට SEK
kr2,335.0292
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට BGN
лв411.9206
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට HUF
Ft81,626.0886
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට CZK
5,142.914
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට KWD
د.ك74.58444
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට ILS
797.0298
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට BOB
Bs1,681.806
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට AZN
414.358
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට TJS
SM2,247.2828
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට GEL
660.5354
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට AOA
Kz223,409.6466
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට BHD
.د.ب91.88998
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට BMD
$243.74
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට DKK
kr1,576.9978
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට HNL
L6,420.1116
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට MUR
11,187.666
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට NAD
$4,228.889
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට NOK
kr2,486.148
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට NZD
$431.4198
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට PAB
B/.243.74
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට PGK
K1,023.708
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට QAR
ر.ق887.2136
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට RSD
дин.24,761.5466
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට UZS
soʻm2,901,666.2024
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට ALL
L20,413.225
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට ANG
ƒ436.2946
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට AWG
ƒ438.732
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට BBD
$487.48
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට BAM
KM411.9206
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට BIF
Fr716,839.34
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට BND
$316.862
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට BSD
$243.74
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට JMD
$39,034.961
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට KHR
982,820.615
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට KMF
Fr102,370.8
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට LAK
5,298,695.5462
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට LKR
රු74,218.83
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට MDL
L4,165.5166
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට MGA
Ar1,097,926.83
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට MOP
P1,947.4826
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට MVR
3,753.596
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට MWK
MK421,694.574
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට MZN
MT15,587.173
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට NPR
रु34,537.958
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට PYG
1,728,604.08
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට RWF
Fr353,179.26
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට SBD
$2,005.9802
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට SCR
3,621.9764
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට SRD
$9,383.99
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට SVC
$2,127.8502
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට SZL
L4,224.0142
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට TMT
m855.5274
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට TND
د.ت719.033
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට TTD
$1,647.6824
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට UGX
Sh852,115.04
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට XAF
Fr138,444.32
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට XCD
$658.098
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට XOF
Fr138,444.32
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට XPF
Fr25,105.22
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට BWP
P3,273.4282
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට BZD
$487.48
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට CVE
$23,360.0416
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට DJF
Fr43,141.98
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට DOP
$15,674.9194
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට DZD
د.ج31,803.1952
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට FJD
$555.7272
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට GNF
Fr2,119,319.3
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට GTQ
Q1,867.0484
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට GYD
$50,980.6584
1 Amazon.com xStock(AMZNX) සිට ISK
kr30,711.24

Amazon.com xStock සම්පත්

Amazon.com xStock පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Amazon.com xStock වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Amazon.com xStock පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Amazon.com xStock (AMZNX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද AMZNX හි සජීවී මිල, USD වලින් 243.74 USD වේ.
AMZNX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
AMZNX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 243.74 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Amazon.com xStock හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
AMZNX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.80M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
AMZNX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
AMZNX හි සංසරණ සැපයුම 7.41K USD වේ.
AMZNX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
3,341.2964079602716 USD ක ATH මිලක් AMZNX අත්කර ගති.
AMZNX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
188.44399514803126 USD ක ATL මිලක් AMZNX අත්කර ගති.
AMZNX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
AMZNX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 53.97K USD වේ.
මේ වසර තුලදී AMZNX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව AMZNX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා AMZNX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:44:50 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

AMZNX-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

AMZNX
AMZNX
USD
USD

1 AMZNX = 243.74 USD

AMZNX වෙළඳාම

AMZNX/USDT
$243.65
$243.65$243.65
0.00%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,298.96
$102,298.96$102,298.96

+0.28%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,359.14
$3,359.14$3,359.14

+1.79%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.60
$157.60$157.60

+1.07%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1147
$1.1147$1.1147

+29.91%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,298.96
$102,298.96$102,298.96

+0.28%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,359.14
$3,359.14$3,359.14

+1.79%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.60
$157.60$157.60

+1.07%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2295
$2.2295$2.2295

-0.22%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012411
$0.012411$0.012411

+210.27%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009927
$0.009927$0.009927

+892.70%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.410
$4.410$4.410

+341.00%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.008000
$0.008000$0.008000

+274.88%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1109
$0.1109$0.1109

+121.80%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$13.7600
$13.7600$13.7600

+125.20%