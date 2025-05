Alephim (ALEPH) යනු කුමක්ද

Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis

MEXC වෙතින් Alephim ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Alephim ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Alephim මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Alephim,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ALEPH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Alephimමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Alephim මිල ඉතිහාසය

ALEPHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ALEPHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Alephim මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Alephim (ALEPH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Alephim මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Alephim MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1ALEPH සිට VNDවෙත ₫ 1,834.61355 1ALEPH සිට AUDවෙත A$ 0.1109025 1ALEPH සිට GBPවෙත £ 0.0536625 1ALEPH සිට EURවෙත € 0.0636795 1ALEPH සිට USDවෙත $ 0.07155 1ALEPH සිට MYRවෙත RM 0.3069495 1ALEPH සිට TRYවෙත ₺ 2.7739935 1ALEPH සිට JPYවෙත ¥ 10.447731 1ALEPH සිට RUBවෙත ₽ 5.7504735 1ALEPH සිට INRවෙත ₹ 6.1268265 1ALEPH සිට IDRවෙත Rp 1,192.499523 1ALEPH සිට KRWවෙත ₩ 99.929592 1ALEPH සිට PHPවෙත ₱ 3.989628 1ALEPH සිට EGPවෙත £E. 3.60612 1ALEPH සිට BRLවෙත R$ 0.4028265 1ALEPH සිට CADවෙත C$ 0.0994545 1ALEPH සිට BDTවෙත ৳ 8.6768685 1ALEPH සිට NGNවෙත ₦ 114.48 1ALEPH සිට UAHවෙත ₴ 2.966463 1ALEPH සිට VESවෙත Bs 6.5826 1ALEPH සිට PKRවෙත Rs 20.1034035 1ALEPH සිට KZTවෙත ₸ 36.523413 1ALEPH සිට THBවෙත ฿ 2.388339 1ALEPH සිට TWDවෙත NT$ 2.1600945 1ALEPH සිට AEDවෙත د.إ 0.2625885 1ALEPH සිට CHFවෙත Fr 0.0593865 1ALEPH සිට HKDවෙත HK$ 0.55809 1ALEPH සිට MADවෙත .د.م 0.6675615 1ALEPH සිට MXNවෙත $ 1.3859235

Alephim පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Alephim පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Alephim (ALEPH) හි මිල කීයද? Alephim (ALEPH)හි සජීවී මිල 0.07155 USD වේ. Alephim (ALEPH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Alephim හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 17.69M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ALEPHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.07155 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Alephim (ALEPH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Alephim (ALEPH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 247.22M USD වේ. Alephim (ALEPH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Alephim (ALEPH) හි ඉහළම මිල 0.8649 USD වේ. Alephim (ALEPH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Alephim (ALEPH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 61.64K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

