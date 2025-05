Newton (AB) යනු කුමක්ද

Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.

MEXC වෙතින් Newton ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Newton ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Newton මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Newton,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Newtonමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Newton මිල ඉතිහාසය

ABහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ABහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Newton මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Newton (AB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Newton මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Newton MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Newton පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Newton පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Newton (AB) හි මිල කීයද? Newton (AB)හි සජීවී මිල 0.007232 USD වේ. Newton (AB) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Newton හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 422.13M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ABහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.007232 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Newton (AB) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Newton (AB) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 58.37B USD වේ. Newton (AB) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Newton (AB) හි ඉහළම මිල 0.067 USD වේ. Newton (AB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Newton (AB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 138.97K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

