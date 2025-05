ZCX

Unizen is the first CeDeFi exchange to combine the functionality of first-party and third-party CEX's and DEX's in order to meet the needs of both retail and institutional traders. Unizen Exchange is able to find the most cost efficient trades across a multitude of exchange modules, including Binance, to provide the best offers, reliable performance, and a secure environment for high-volume trading. All in one seamless user experience.

නමZCX

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.744

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.28%

සංසරණ සැපයුම628,706,003.357031

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම884,544,965.347031

සංසරණ අනුපාතය0.6287%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ7.00574192979185,2021-09-14

අඩුම මිල0.029554267879155487,2025-04-08

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

