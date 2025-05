SYNTH

SYNTHR's advanced cross-chain infrastructure powers a secure zero-slippage execution environment, allowing cross-chain transactions to function at their theoretical limits. It consists of a combination of pull and push oracles, a zero-slippage omnichain liquidity layer, and multiple independent consensus layers, giving you access to an innovative cross-chain liquidity solution.

නමSYNTH

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2725

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.18%

සංසරණ සැපයුම155,588,284

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම565,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.11036401628638758,2025-01-14

අඩුම මිල0.000501421576993146,2025-05-26

පොදු බ්ලොක්චේන්ARB

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

