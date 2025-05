EIGEN

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

නමEIGEN

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.136

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)52.42%

සංසරණ සැපයුම304,179,530.81670123

උපරිම සැපයුම∞

මුළු සැපයුම1,727,718,329.875395

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ5.651838515776891,2024-12-17

අඩුම මිල0.6687837939049447,2025-04-09

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

