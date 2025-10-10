Токеномика Zoo (ZOO) Откройте для себя ключевую информацию о Zoo (ZOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Zoo (ZOO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zoo (ZOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,95K $ 51,95K $ 51,95K Общее предложение: $ 264,08B $ 264,08B $ 264,08B Оборотное предложение: $ 264,08B $ 264,08B $ 264,08B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,95K $ 51,95K $ 51,95K Исторический максимум: $ 0,00004517 $ 0,00004517 $ 0,00004517 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Zoo (ZOO) Купить ZOO сейчас!

Информация о Zoo (ZOO) Zoo is a mini-app on Telegram that lets users around the world mine the $ZOO token through fun and engaging gameplay. Our main goal is to introduce newcomers to the world of Web3 in an interactive way. Currently, over 18.8 million people worldwide have joined Zoo. We’re backed by industry leaders such as X Empire and Paws, who actively support our project. Moving forward, Zoo will evolve into a fully-fledged economic strategy game, featuring its own in-game resources and well-designed player interaction mechanics. At the center of it all will be the $ZOO token, playing a crucial role in the ecosystem. Zoo is a mini-app on Telegram that lets users around the world mine the $ZOO token through fun and engaging gameplay. Our main goal is to introduce newcomers to the world of Web3 in an interactive way. Currently, over 18.8 million people worldwide have joined Zoo. We’re backed by industry leaders such as X Empire and Paws, who actively support our project. Moving forward, Zoo will evolve into a fully-fledged economic strategy game, featuring its own in-game resources and well-designed player interaction mechanics. At the center of it all will be the $ZOO token, playing a crucial role in the ecosystem. Официальный сайт: https://zoo.team/

Токеномика Zoo (ZOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zoo (ZOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZOO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZOO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZOO, изучите текущую цену ZOO!

