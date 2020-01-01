Токеномика Zeus (SN18) Откройте для себя ключевую информацию о Zeus (SN18), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Zeus (SN18) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zeus (SN18), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,06M $ 2,06M $ 2,06M Общее предложение: $ 1,46M $ 1,46M $ 1,46M Оборотное предложение: $ 1,46M $ 1,46M $ 1,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,06M $ 2,06M $ 2,06M Исторический максимум: $ 3,29 $ 3,29 $ 3,29 Исторический минимум: $ 1,29 $ 1,29 $ 1,29 Текущая цена: $ 1,41 $ 1,41 $ 1,41 Узнайте больше о цене Zeus (SN18)

Токеномика Zeus (SN18): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zeus (SN18) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SN18, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SN18. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SN18, изучите текущую цену SN18!

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