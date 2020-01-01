Токеномика Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Откройте для себя ключевую информацию о Zero Ontology System (SOLFUNMEME), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance. Официальный сайт: https://www.solfunmeme.com Whitepaper: https://github.com/meta-introspector/meta-meme Купить SOLFUNMEME сейчас!

Токеномика и анализ цен Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zero Ontology System (SOLFUNMEME), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 85,28K $ 85,28K $ 85,28K Общее предложение: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M Оборотное предложение: $ 993,99M $ 993,99M $ 993,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 85,79K $ 85,79K $ 85,79K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Zero Ontology System (SOLFUNMEME)

Токеномика Zero Ontology System (SOLFUNMEME): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zero Ontology System (SOLFUNMEME) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SOLFUNMEME, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SOLFUNMEME. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLFUNMEME, изучите текущую цену SOLFUNMEME!

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