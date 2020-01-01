Токеномика ZENKOKU (CDB)
Информация о ZENKOKU (CDB)
We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for:
1.Press release payments by businesses
2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification
3.Governance voting for ecosystem development
4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups
ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use.
Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway.
Токеномика и анализ цен ZENKOKU (CDB)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZENKOKU (CDB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика ZENKOKU (CDB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики ZENKOKU (CDB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов CDB, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов CDB.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CDB, изучите текущую цену CDB!
Прогноз цены CDB
Хотите узнать, куда может двигаться CDB? Наша страница прогноза цены CDB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.