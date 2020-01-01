Токеномика ZENKOKU (CDB)

Токеномика ZENKOKU (CDB)

Откройте для себя ключевую информацию о ZENKOKU (CDB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ZENKOKU (CDB)

We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for:

1.Press release payments by businesses

2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification

3.Governance voting for ecosystem development

4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups

ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use.

Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway.

Официальный сайт:
https://companydata.tsujigawa.com/
Whitepaper:
https://companydata.tsujigawa.com/zenkoku-cdb-whitepaper/

Токеномика и анализ цен ZENKOKU (CDB)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZENKOKU (CDB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,05M
$ 2,05M$ 2,05M
Общее предложение:
$ 969,59M
$ 969,59M$ 969,59M
Оборотное предложение:
$ 969,59M
$ 969,59M$ 969,59M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,05M
$ 2,05M$ 2,05M
Исторический максимум:
$ 0,00350271
$ 0,00350271$ 0,00350271
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00211154
$ 0,00211154$ 0,00211154

Токеномика ZENKOKU (CDB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZENKOKU (CDB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CDB, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CDB.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CDB, изучите текущую цену CDB!

Прогноз цены CDB

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.