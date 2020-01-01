Токеномика ZENKOKU (CDB) Откройте для себя ключевую информацию о ZENKOKU (CDB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZENKOKU (CDB) We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway. Официальный сайт: https://companydata.tsujigawa.com/ Whitepaper: https://companydata.tsujigawa.com/zenkoku-cdb-whitepaper/ Купить CDB сейчас!

Токеномика и анализ цен ZENKOKU (CDB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZENKOKU (CDB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,05M $ 2,05M $ 2,05M Общее предложение: $ 969,59M $ 969,59M $ 969,59M Оборотное предложение: $ 969,59M $ 969,59M $ 969,59M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,05M $ 2,05M $ 2,05M Исторический максимум: $ 0,00350271 $ 0,00350271 $ 0,00350271 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00211154 $ 0,00211154 $ 0,00211154 Узнайте больше о цене ZENKOKU (CDB)

Токеномика ZENKOKU (CDB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZENKOKU (CDB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CDB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CDB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CDB, изучите текущую цену CDB!

Прогноз цены CDB Хотите узнать, куда может двигаться CDB? Наша страница прогноза цены CDB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CDB прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!