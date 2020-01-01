Токеномика Zenko Protocol (ZENKO)

Токеномика Zenko Protocol (ZENKO)

Откройте для себя ключевую информацию о Zenko Protocol (ZENKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Zenko Protocol (ZENKO)

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain.

•	Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders.
•	100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects.
•	One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences.
•	Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market.
•	Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.

Официальный сайт:
https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token
Whitepaper:
https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite

Токеномика и анализ цен Zenko Protocol (ZENKO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zenko Protocol (ZENKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 44,64M
$ 44,64M$ 44,64M
Исторический максимум:
$ 0,04815254
$ 0,04815254$ 0,04815254
Исторический минимум:
$ 0,03016829
$ 0,03016829$ 0,03016829
Текущая цена:
$ 0,04456188
$ 0,04456188$ 0,04456188

Токеномика Zenko Protocol (ZENKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Zenko Protocol (ZENKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZENKO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZENKO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZENKO, изучите текущую цену ZENKO!

Прогноз цены ZENKO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.