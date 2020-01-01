Токеномика ZEAL (ZEAL) Откройте для себя ключевую информацию о ZEAL (ZEAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZEAL (ZEAL) Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure. Официальный сайт: https://www.zealousswap.com/ Whitepaper: https://github.com/zealousswap/whitepaper Купить ZEAL сейчас!

Токеномика и анализ цен ZEAL (ZEAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZEAL (ZEAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,15M $ 6,15M $ 6,15M Общее предложение: $ 240,00M $ 240,00M $ 240,00M Оборотное предложение: $ 51,10M $ 51,10M $ 51,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,89M $ 28,89M $ 28,89M Исторический максимум: $ 0,199965 $ 0,199965 $ 0,199965 Исторический минимум: $ 0,02501069 $ 0,02501069 $ 0,02501069 Текущая цена: $ 0,120369 $ 0,120369 $ 0,120369 Узнайте больше о цене ZEAL (ZEAL)

Токеномика ZEAL (ZEAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZEAL (ZEAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZEAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZEAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEAL, изучите текущую цену ZEAL!

Прогноз цены ZEAL Хотите узнать, куда может двигаться ZEAL? Наша страница прогноза цены ZEAL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZEAL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!