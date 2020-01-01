Токеномика ZEAL (ZEAL)

Токеномика ZEAL (ZEAL)

Откройте для себя ключевую информацию о ZEAL (ZEAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о ZEAL (ZEAL)

Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure.

Официальный сайт:
https://www.zealousswap.com/
Whitepaper:
https://github.com/zealousswap/whitepaper

Токеномика и анализ цен ZEAL (ZEAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZEAL (ZEAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,15M
$ 6,15M$ 6,15M
Общее предложение:
$ 240,00M
$ 240,00M$ 240,00M
Оборотное предложение:
$ 51,10M
$ 51,10M$ 51,10M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,89M
$ 28,89M$ 28,89M
Исторический максимум:
$ 0,199965
$ 0,199965$ 0,199965
Исторический минимум:
$ 0,02501069
$ 0,02501069$ 0,02501069
Текущая цена:
$ 0,120369
$ 0,120369$ 0,120369

Токеномика ZEAL (ZEAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZEAL (ZEAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZEAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZEAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZEAL, изучите текущую цену ZEAL!

Прогноз цены ZEAL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.