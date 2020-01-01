Токеномика ZARA AI (ZARA)

Токеномика ZARA AI (ZARA)

Откройте для себя ключевую информацию о ZARA AI (ZARA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ZARA AI (ZARA)

Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes.

Официальный сайт:
https://zaraai.xyz

Токеномика и анализ цен ZARA AI (ZARA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZARA AI (ZARA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 252.00K
$ 252.00K$ 252.00K
Общее предложение:
$ 647.29M
$ 647.29M$ 647.29M
Оборотное предложение:
$ 625.42M
$ 625.42M$ 625.42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 260.81K
$ 260.81K$ 260.81K
Исторический максимум:
$ 0.02553514
$ 0.02553514$ 0.02553514
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.00040289
$ 0.00040289$ 0.00040289

Токеномика ZARA AI (ZARA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZARA AI (ZARA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZARA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZARA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZARA, изучите текущую цену ZARA!

Прогноз цены ZARA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.