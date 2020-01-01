Токеномика ZARA AI (ZARA) Откройте для себя ключевую информацию о ZARA AI (ZARA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZARA AI (ZARA) Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes. Официальный сайт: https://zaraai.xyz Купить ZARA сейчас!

Токеномика и анализ цен ZARA AI (ZARA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZARA AI (ZARA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 252.00K $ 252.00K $ 252.00K Общее предложение: $ 647.29M $ 647.29M $ 647.29M Оборотное предложение: $ 625.42M $ 625.42M $ 625.42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 260.81K $ 260.81K $ 260.81K Исторический максимум: $ 0.02553514 $ 0.02553514 $ 0.02553514 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00040289 $ 0.00040289 $ 0.00040289 Узнайте больше о цене ZARA AI (ZARA)

Токеномика ZARA AI (ZARA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZARA AI (ZARA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZARA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZARA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZARA, изучите текущую цену ZARA!

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