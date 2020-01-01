Токеномика Youwho (YOU)
Информация о Youwho (YOU)
The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another.
The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains.
Токеномика и анализ цен Youwho (YOU)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Youwho (YOU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Youwho (YOU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Youwho (YOU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов YOU, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов YOU.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YOU, изучите текущую цену YOU!
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