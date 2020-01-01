Токеномика Youwho (YOU)

Токеномика Youwho (YOU)

Откройте для себя ключевую информацию о Youwho (YOU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Youwho (YOU)

The Youwho is an Crypto-Based On-Demand Services Ecosystem powered by blockchain. The platform allows people to obtain services from providers worldwide and pay with crypto. Simultaneously, it’s a decentralized marketplace platform. So, many different professionals like mechanics, cleaners, plumbers, electricians, doctors, nurses, engineers, designers, software programmers, architects, tutors and so many more professions can use it to earn a living full-time or part-time. Also, the developers plan to divide the store into a hard store and a soft store. As a result, clients could buy and sell tangible and intangible goods from one another.

The YOU is a BEP20 (BSC) token serving as an integral part of the Youwho’s system. So, the team plans to reward early adopters and testers. Moreover, users will be able to claim a share of the platform’s fees. Also, token-holders can vote inside the DAO and participate in the arbitration to solve buyer-seller disputes. Besides, the management aims to provide $YOU with a bridge among BSC, Avalanche, Polygon, and Ethereum blockchains.

Официальный сайт:
https://why.youwho.io/
Whitepaper:
https://why.youwho.io/media/docs/youwho-whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Youwho (YOU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Youwho (YOU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 380,93K
$ 380,93K$ 380,93K
Общее предложение:
$ 7,26B
$ 7,26B$ 7,26B
Оборотное предложение:
$ 488,06M
$ 488,06M$ 488,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,67M
$ 5,67M$ 5,67M
Исторический максимум:
$ 0,00326828
$ 0,00326828$ 0,00326828
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00078049
$ 0,00078049$ 0,00078049

Токеномика Youwho (YOU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Youwho (YOU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YOU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YOU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YOU, изучите текущую цену YOU!

Прогноз цены YOU

Хотите узнать, куда может двигаться YOU? Наша страница прогноза цены YOU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.