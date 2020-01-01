Токеномика You Held (POV) Откройте для себя ключевую информацию о You Held (POV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о You Held (POV) POV is what your life looks like after the bull run. Only the holders who hold out long enough and are diligent reap the big rewards and become the celebrated memecoin millionaires. POV is #1 hashtag on social media and is used by everyone, everywhere. partnerships with crypto millionaires, crypto influencers or even people in the porn industry are conceivable, as they all use POV. POV in itself is universal, it adds the important crypto addition of you held, as only the right holders reap the rewards. Официальный сайт: https://www.povyouheld.fun/ Купить POV сейчас!

Токеномика и анализ цен You Held (POV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене You Held (POV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 352,73K $ 352,73K $ 352,73K Общее предложение: $ 999,18M $ 999,18M $ 999,18M Оборотное предложение: $ 999,18M $ 999,18M $ 999,18M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 352,73K $ 352,73K $ 352,73K Исторический максимум: $ 0,00293683 $ 0,00293683 $ 0,00293683 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00035301 $ 0,00035301 $ 0,00035301 Узнайте больше о цене You Held (POV)

Токеномика You Held (POV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики You Held (POV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POV, изучите текущую цену POV!

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