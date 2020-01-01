Токеномика ynETH MAX (YNETHX) Откройте для себя ключевую информацию о ynETH MAX (YNETHX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ynETH MAX (YNETHX) ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s. Официальный сайт: https://yieldnest.finance Whitepaper: https://docs.yieldnest.finance/ Купить YNETHX сейчас!

Токеномика и анализ цен ynETH MAX (YNETHX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ynETH MAX (YNETHX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 31,35M $ 31,35M $ 31,35M Общее предложение: $ 12,05K $ 12,05K $ 12,05K Оборотное предложение: $ 12,05K $ 12,05K $ 12,05K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,35M $ 31,35M $ 31,35M Исторический максимум: $ 4 045,21 $ 4 045,21 $ 4 045,21 Исторический минимум: $ 1 444,64 $ 1 444,64 $ 1 444,64 Текущая цена: $ 2 601,5 $ 2 601,5 $ 2 601,5 Узнайте больше о цене ynETH MAX (YNETHX)

Токеномика ynETH MAX (YNETHX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ynETH MAX (YNETHX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YNETHX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YNETHX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YNETHX, изучите текущую цену YNETHX!

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