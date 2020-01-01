Токеномика Yieltra (YLT) Откройте для себя ключевую информацию о Yieltra (YLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yieltra (YLT) Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth. Официальный сайт: https://yieltra.com/ Whitepaper: https://yieltra.gitbook.io/yieltra Купить YLT сейчас!

Токеномика и анализ цен Yieltra (YLT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yieltra (YLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 279,46K $ 279,46K $ 279,46K Общее предложение: $ 30,00M $ 30,00M $ 30,00M Оборотное предложение: $ 30,00M $ 30,00M $ 30,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 279,46K $ 279,46K $ 279,46K Исторический максимум: $ 0,00999115 $ 0,00999115 $ 0,00999115 Исторический минимум: $ 0,00774457 $ 0,00774457 $ 0,00774457 Текущая цена: $ 0,0093154 $ 0,0093154 $ 0,0093154 Узнайте больше о цене Yieltra (YLT)

Токеномика Yieltra (YLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yieltra (YLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YLT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YLT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YLT, изучите текущую цену YLT!

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