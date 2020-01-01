Токеномика Yieltra (YLT)

Токеномика Yieltra (YLT)

Откройте для себя ключевую информацию о Yieltra (YLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Yieltra (YLT)

Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms.

Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.

Официальный сайт:
https://yieltra.com/
Whitepaper:
https://yieltra.gitbook.io/yieltra

Токеномика и анализ цен Yieltra (YLT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yieltra (YLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 279,46K
$ 279,46K$ 279,46K
Общее предложение:
$ 30,00M
$ 30,00M$ 30,00M
Оборотное предложение:
$ 30,00M
$ 30,00M$ 30,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 279,46K
$ 279,46K$ 279,46K
Исторический максимум:
$ 0,00999115
$ 0,00999115$ 0,00999115
Исторический минимум:
$ 0,00774457
$ 0,00774457$ 0,00774457
Текущая цена:
$ 0,0093154
$ 0,0093154$ 0,0093154

Токеномика Yieltra (YLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Yieltra (YLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YLT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YLT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YLT, изучите текущую цену YLT!

Прогноз цены YLT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.