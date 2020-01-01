Токеномика Yield Yak (YAK)

Токеномика Yield Yak (YAK)

Откройте для себя ключевую информацию о Yield Yak (YAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Yield Yak (YAK)

Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network.

It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement.

Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers.

Официальный сайт:
https://yieldyak.com/

Токеномика и анализ цен Yield Yak (YAK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yield Yak (YAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,14M
$ 2,14M$ 2,14M
Общее предложение:
$ 10,00K
$ 10,00K$ 10,00K
Оборотное предложение:
$ 10,00K
$ 10,00K$ 10,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,14M
$ 2,14M$ 2,14M
Исторический максимум:
$ 16 319,34
$ 16 319,34$ 16 319,34
Исторический минимум:
$ 185,6
$ 185,6$ 185,6
Текущая цена:
$ 213,65
$ 213,65$ 213,65

Токеномика Yield Yak (YAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Yield Yak (YAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YAK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YAK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YAK, изучите текущую цену YAK!

Прогноз цены YAK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.