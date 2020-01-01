Токеномика Yield Yak (YAK) Откройте для себя ключевую информацию о Yield Yak (YAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yield Yak (YAK) Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers. Официальный сайт: https://yieldyak.com/ Купить YAK сейчас!

Токеномика и анализ цен Yield Yak (YAK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yield Yak (YAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,14M $ 2,14M $ 2,14M Общее предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K Оборотное предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,14M $ 2,14M $ 2,14M Исторический максимум: $ 16 319,34 $ 16 319,34 $ 16 319,34 Исторический минимум: $ 185,6 $ 185,6 $ 185,6 Текущая цена: $ 213,65 $ 213,65 $ 213,65 Узнайте больше о цене Yield Yak (YAK)

Токеномика Yield Yak (YAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yield Yak (YAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YAK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YAK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YAK, изучите текущую цену YAK!

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