Токеномика Yield App (YLD) Откройте для себя ключевую информацию о Yield App (YLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yield App (YLD) YIELD, a licensed and regulated FinTech company, offers a mobile app and web platform designed to provide the easiest way to invest in DeFi using crypto or traditional currencies, regardless of your financial or technological level of expertise. Официальный сайт: https://www.yield.app/ Купить YLD сейчас!

Токеномика и анализ цен Yield App (YLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yield App (YLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 240,06K $ 240,06K $ 240,06K Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 265,40M $ 265,40M $ 265,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 271,36K $ 271,36K $ 271,36K Исторический максимум: $ 1,29 $ 1,29 $ 1,29 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00090453 $ 0,00090453 $ 0,00090453 Узнайте больше о цене Yield App (YLD)

Токеномика Yield App (YLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yield App (YLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YLD, изучите текущую цену YLD!

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