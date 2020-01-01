Токеномика Yellow Pepe (YELPE) Откройте для себя ключевую информацию о Yellow Pepe (YELPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yellow Pepe (YELPE) $YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin. Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency. Inspired by king of memes this cycle, Pepe. Официальный сайт: https://www.yellowpepe.vip/ Whitepaper: https://www.yellowpepe.vip/ Купить YELPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Yellow Pepe (YELPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yellow Pepe (YELPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,13K $ 43,13K $ 43,13K Общее предложение: $ 999,65M $ 999,65M $ 999,65M Оборотное предложение: $ 999,65M $ 999,65M $ 999,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,13K $ 43,13K $ 43,13K Исторический максимум: $ 0,00532182 $ 0,00532182 $ 0,00532182 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Yellow Pepe (YELPE)

Токеномика Yellow Pepe (YELPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yellow Pepe (YELPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YELPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YELPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YELPE, изучите текущую цену YELPE!

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