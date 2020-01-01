Токеномика Yellow Pepe (YELPE)

Токеномика Yellow Pepe (YELPE)

Откройте для себя ключевую информацию о Yellow Pepe (YELPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Yellow Pepe (YELPE)

$YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin.

Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency.

Inspired by king of memes this cycle, Pepe.

Официальный сайт:
https://www.yellowpepe.vip/
Whitepaper:
https://www.yellowpepe.vip/

Токеномика и анализ цен Yellow Pepe (YELPE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yellow Pepe (YELPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 43,13K
$ 43,13K$ 43,13K
Общее предложение:
$ 999,65M
$ 999,65M$ 999,65M
Оборотное предложение:
$ 999,65M
$ 999,65M$ 999,65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 43,13K
$ 43,13K$ 43,13K
Исторический максимум:
$ 0,00532182
$ 0,00532182$ 0,00532182
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Yellow Pepe (YELPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Yellow Pepe (YELPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YELPE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YELPE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YELPE, изучите текущую цену YELPE!

Прогноз цены YELPE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.