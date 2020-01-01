Токеномика Yait Siu (YAIT) Откройте для себя ключевую информацию о Yait Siu (YAIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yait Siu (YAIT) Yait Siu is a next-generation AI agent that is multi-modal, multi-platform, and multi-skilled, designed to seamlessly integrate across various environments. Built with a focus on innovation, experimentation, and transparency, Yait Siu represents a groundbreaking step in AI development. By utilizing a universe of modular components, it enables the design and creation of frameworks that allow models to interact independently with the wider world. This approach fosters dynamic and flexible collaboration between AI systems and real-world applications, empowering developers to create solutions that are intelligent, scalable, and adaptive. As a project that builds and experiments in public, Yait Siu is redefining how AI systems are developed, deployed, and integrated across multiple domains, pushing the boundaries of what is possible in the AI landscape. Официальный сайт: https://x.com/YaitSiu Купить YAIT сейчас!

Токеномика и анализ цен Yait Siu (YAIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yait Siu (YAIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 865,94K $ 865,94K $ 865,94K Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 865,94K $ 865,94K $ 865,94K Исторический максимум: $ 0,00097351 $ 0,00097351 $ 0,00097351 Исторический минимум: $ 0,00072237 $ 0,00072237 $ 0,00072237 Текущая цена: $ 0,00086217 $ 0,00086217 $ 0,00086217 Узнайте больше о цене Yait Siu (YAIT)

Токеномика Yait Siu (YAIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yait Siu (YAIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YAIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YAIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YAIT, изучите текущую цену YAIT!

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