Токеномика Y2K (Y2K) Откройте для себя ключевую информацию о Y2K (Y2K), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Y2K (Y2K) Официальный сайт: https://www.y2k.finance/ Whitepaper: https://y2k-finance.gitbook.io/y2k-finance/ Купить Y2K сейчас!

Токеномика и анализ цен Y2K (Y2K) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Y2K (Y2K), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 228,60K $ 228,60K $ 228,60K Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 9,32M $ 9,32M $ 9,32M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 490,52K $ 490,52K $ 490,52K Исторический максимум: $ 6,8 $ 6,8 $ 6,8 Исторический минимум: $ 0,01436674 $ 0,01436674 $ 0,01436674 Текущая цена: $ 0,024526 $ 0,024526 $ 0,024526 Узнайте больше о цене Y2K (Y2K)

Токеномика Y2K (Y2K): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Y2K (Y2K) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов Y2K, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов Y2K. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой Y2K, изучите текущую цену Y2K!

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