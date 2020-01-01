Токеномика Y2K (Y2K)

Токеномика Y2K (Y2K)

Откройте для себя ключевую информацию о Y2K (Y2K), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Y2K (Y2K)

Официальный сайт:
https://www.y2k.finance/
Whitepaper:
https://y2k-finance.gitbook.io/y2k-finance/

Токеномика и анализ цен Y2K (Y2K)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Y2K (Y2K), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 228,60K
$ 228,60K$ 228,60K
Общее предложение:
$ 20,00M
$ 20,00M$ 20,00M
Оборотное предложение:
$ 9,32M
$ 9,32M$ 9,32M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 490,52K
$ 490,52K$ 490,52K
Исторический максимум:
$ 6,8
$ 6,8$ 6,8
Исторический минимум:
$ 0,01436674
$ 0,01436674$ 0,01436674
Текущая цена:
$ 0,024526
$ 0,024526$ 0,024526

Токеномика Y2K (Y2K): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Y2K (Y2K) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов Y2K, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов Y2K.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой Y2K, изучите текущую цену Y2K!

Прогноз цены Y2K

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.