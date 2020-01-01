Токеномика XSGD (XSGD) Откройте для себя ключевую информацию о XSGD (XSGD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XSGD (XSGD) XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers. Официальный сайт: https://www.straitsx.com/sg/xsgd Купить XSGD сейчас!

Токеномика и анализ цен XSGD (XSGD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XSGD (XSGD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,41M $ 10,41M $ 10,41M Общее предложение: $ 13,28M $ 13,28M $ 13,28M Оборотное предложение: $ 13,28M $ 13,28M $ 13,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,41M $ 10,41M $ 10,41M Исторический максимум: $ 1,36 $ 1,36 $ 1,36 Исторический минимум: $ 0,620483 $ 0,620483 $ 0,620483 Текущая цена: $ 0,784211 $ 0,784211 $ 0,784211 Узнайте больше о цене XSGD (XSGD)

Токеномика XSGD (XSGD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XSGD (XSGD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XSGD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XSGD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XSGD, изучите текущую цену XSGD!

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