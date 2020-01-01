Токеномика XNET Mobile (XNET) Откройте для себя ключевую информацию о XNET Mobile (XNET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XNET Mobile (XNET) $XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework. Официальный сайт: https://xnet.company/ Whitepaper: https://docs.xnetmobile.com/token/ Купить XNET сейчас!

Токеномика и анализ цен XNET Mobile (XNET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XNET Mobile (XNET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,25M $ 3,25M $ 3,25M Общее предложение: $ 1,31B $ 1,31B $ 1,31B Оборотное предложение: $ 129,98M $ 129,98M $ 129,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,65M $ 32,65M $ 32,65M Исторический максимум: $ 0,267945 $ 0,267945 $ 0,267945 Исторический минимум: $ 0,01211358 $ 0,01211358 $ 0,01211358 Текущая цена: $ 0,02488465 $ 0,02488465 $ 0,02488465 Узнайте больше о цене XNET Mobile (XNET)

Токеномика XNET Mobile (XNET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XNET Mobile (XNET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XNET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XNET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XNET, изучите текущую цену XNET!

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