Токеномика XIDR (XIDR) Откройте для себя ключевую информацию о XIDR (XIDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XIDR (XIDR) XIDR is the fully collateralised Indonesian Rupiah stablecoin, powered by open-source blockchain protocols. XIDR aims to be the most cost-effective IDR-backed stablecoin, where minting and redemption of XIDR with IDR is available via the StraitsX platform for free, and where outbound on-chain transaction fees are capped. Официальный сайт: http://www.straitsx.com/id Whitepaper: https://uploads-ssl.webflow.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/61973965253a4871b5c75f05_StraitsX%20Whitepaper%20V1.2.pdf Купить XIDR сейчас!

Токеномика и анализ цен XIDR (XIDR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XIDR (XIDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 126,91K $ 126,91K $ 126,91K Общее предложение: $ 69,08B $ 69,08B $ 69,08B Оборотное предложение: $ 2,11B $ 2,11B $ 2,11B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,15M $ 4,15M $ 4,15M Исторический максимум: $ 0,00129983 $ 0,00129983 $ 0,00129983 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене XIDR (XIDR)

Токеномика XIDR (XIDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XIDR (XIDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XIDR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XIDR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XIDR, изучите текущую цену XIDR!

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