Токеномика XIDR (XIDR)

Токеномика XIDR (XIDR)

Откройте для себя ключевую информацию о XIDR (XIDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о XIDR (XIDR)

XIDR is the fully collateralised Indonesian Rupiah stablecoin, powered by open-source blockchain protocols. XIDR aims to be the most cost-effective IDR-backed stablecoin, where minting and redemption of XIDR with IDR is available via the StraitsX platform for free, and where outbound on-chain transaction fees are capped.

Официальный сайт:
http://www.straitsx.com/id
Whitepaper:
https://uploads-ssl.webflow.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/61973965253a4871b5c75f05_StraitsX%20Whitepaper%20V1.2.pdf

Токеномика и анализ цен XIDR (XIDR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене XIDR (XIDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 126,91K
$ 126,91K$ 126,91K
Общее предложение:
$ 69,08B
$ 69,08B$ 69,08B
Оборотное предложение:
$ 2,11B
$ 2,11B$ 2,11B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,15M
$ 4,15M$ 4,15M
Исторический максимум:
$ 0,00129983
$ 0,00129983$ 0,00129983
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика XIDR (XIDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики XIDR (XIDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов XIDR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов XIDR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XIDR, изучите текущую цену XIDR!

Прогноз цены XIDR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.