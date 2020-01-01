Токеномика xFUND (XFUND) Откройте для себя ключевую информацию о xFUND (XFUND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о xFUND (XFUND) xFUND is the on-chain governance and access token for the Unification Oracle of Oracles and other DeFi products. Please note this is a separate token from FUND which is on a separate mainnet. Официальный сайт: https://www.unification.com/xfund Купить XFUND сейчас!

Токеномика и анализ цен xFUND (XFUND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене xFUND (XFUND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,43M $ 1,43M $ 1,43M Общее предложение: $ 9,97K $ 9,97K $ 9,97K Оборотное предложение: $ 9,97K $ 9,97K $ 9,97K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,43M $ 1,43M $ 1,43M Исторический максимум: $ 10 139,65 $ 10 139,65 $ 10 139,65 Исторический минимум: $ 106,97 $ 106,97 $ 106,97 Текущая цена: $ 143,1 $ 143,1 $ 143,1 Узнайте больше о цене xFUND (XFUND)

Токеномика xFUND (XFUND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики xFUND (XFUND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XFUND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XFUND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XFUND, изучите текущую цену XFUND!

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