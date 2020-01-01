Токеномика Xerberus (XER) Откройте для себя ключевую информацию о Xerberus (XER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Xerberus (XER) Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility. Официальный сайт: https://www.xerberus.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/qzevbnhr5guutdjx Купить XER сейчас!

Токеномика и анализ цен Xerberus (XER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xerberus (XER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 864,03K $ 864,03K $ 864,03K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 223,79M $ 223,79M $ 223,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,86M $ 3,86M $ 3,86M Исторический максимум: $ 0,0209752 $ 0,0209752 $ 0,0209752 Исторический минимум: $ 0,00268313 $ 0,00268313 $ 0,00268313 Текущая цена: $ 0,00386063 $ 0,00386063 $ 0,00386063 Узнайте больше о цене Xerberus (XER)

Токеномика Xerberus (XER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Xerberus (XER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XER, изучите текущую цену XER!

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