Токеномика XAVI by Virtuals (XAVI) Откройте для себя ключевую информацию о XAVI by Virtuals (XAVI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XAVI by Virtuals (XAVI) XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application. Официальный сайт: https://www.agentxavi.ai Whitepaper: https://docs.agentxavi.ai Купить XAVI сейчас!

Токеномика и анализ цен XAVI by Virtuals (XAVI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XAVI by Virtuals (XAVI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 851,11K $ 851,11K $ 851,11K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 851,11K $ 851,11K $ 851,11K Исторический максимум: $ 0,00752607 $ 0,00752607 $ 0,00752607 Исторический минимум: $ 0,00010642 $ 0,00010642 $ 0,00010642 Текущая цена: $ 0,00085111 $ 0,00085111 $ 0,00085111 Узнайте больше о цене XAVI by Virtuals (XAVI)

Токеномика XAVI by Virtuals (XAVI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XAVI by Virtuals (XAVI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XAVI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XAVI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XAVI, изучите текущую цену XAVI!

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