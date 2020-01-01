Токеномика Xandeum (XAND) Откройте для себя ключевую информацию о Xandeum (XAND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Xandeum (XAND) Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform. Официальный сайт: https://www.xandeum.network/ Whitepaper: https://docs.xandeum.network/ Купить XAND сейчас!

Токеномика и анализ цен Xandeum (XAND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Xandeum (XAND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,10M $ 7,10M $ 7,10M Общее предложение: $ 4,01B $ 4,01B $ 4,01B Оборотное предложение: $ 1,34B $ 1,34B $ 1,34B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,25M $ 21,25M $ 21,25M Исторический максимум: $ 0,01842785 $ 0,01842785 $ 0,01842785 Исторический минимум: $ 0,0022804 $ 0,0022804 $ 0,0022804 Текущая цена: $ 0,00530539 $ 0,00530539 $ 0,00530539 Узнайте больше о цене Xandeum (XAND)

Токеномика Xandeum (XAND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Xandeum (XAND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XAND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XAND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XAND, изучите текущую цену XAND!

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