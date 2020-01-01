Токеномика XANA (XETA) Откройте для себя ключевую информацию о XANA (XETA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XANA (XETA) XANA is a leading global AI-driven Layer-1 infrastructure for the metaverse, empowering billions to engage in a seamless Web3.0 cross-reality economy. Trusted by over 100 major institutions, local governments, global brands, and top IPs. Официальный сайт: https://xana.net/ Купить XETA сейчас!

Токеномика и анализ цен XANA (XETA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XANA (XETA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,04M $ 2,04M $ 2,04M Общее предложение: $ 4,93B $ 4,93B $ 4,93B Оборотное предложение: $ 4,93B $ 4,93B $ 4,93B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,04M $ 2,04M $ 2,04M Исторический максимум: $ 0,153902 $ 0,153902 $ 0,153902 Исторический минимум: $ 0,00038634 $ 0,00038634 $ 0,00038634 Текущая цена: $ 0,0004142 $ 0,0004142 $ 0,0004142 Узнайте больше о цене XANA (XETA)

Токеномика XANA (XETA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XANA (XETA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XETA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XETA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XETA, изучите текущую цену XETA!

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