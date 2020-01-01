Токеномика X2Y2 (X2Y2) Откройте для себя ключевую информацию о X2Y2 (X2Y2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о X2Y2 (X2Y2) X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: Instant push notifications for buys & sells

Integrated rarity ranking and analysis

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Токеномика и анализ цен X2Y2 (X2Y2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене X2Y2 (X2Y2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 518,53K $ 518,53K $ 518,53K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 377,61M $ 377,61M $ 377,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,37M $ 1,37M $ 1,37M Исторический максимум: $ 4,14 $ 4,14 $ 4,14 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00137318 $ 0,00137318 $ 0,00137318 Узнайте больше о цене X2Y2 (X2Y2)

Токеномика X2Y2 (X2Y2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики X2Y2 (X2Y2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов X2Y2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов X2Y2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой X2Y2, изучите текущую цену X2Y2!

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