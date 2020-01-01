Токеномика X2Y2 (X2Y2)

Токеномика X2Y2 (X2Y2)

Откройте для себя ключевую информацию о X2Y2 (X2Y2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о X2Y2 (X2Y2)

X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed.

In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features:

  • Instant push notifications for buys & sells
  • Integrated rarity ranking and analysis
  • Bulk sending & listing
  • Bidding on a collection or traits

Официальный сайт:
https://x2y2.io/

Токеномика и анализ цен X2Y2 (X2Y2)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене X2Y2 (X2Y2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 518,53K
$ 518,53K$ 518,53K
Общее предложение:
$ 999,94M
$ 999,94M$ 999,94M
Оборотное предложение:
$ 377,61M
$ 377,61M$ 377,61M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,37M
$ 1,37M$ 1,37M
Исторический максимум:
$ 4,14
$ 4,14$ 4,14
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00137318
$ 0,00137318$ 0,00137318

Токеномика X2Y2 (X2Y2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики X2Y2 (X2Y2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов X2Y2, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов X2Y2.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой X2Y2, изучите текущую цену X2Y2!

Прогноз цены X2Y2

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.