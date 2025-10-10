Токеномика X Trade AI (XTRADE) Откройте для себя ключевую информацию о X Trade AI (XTRADE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен X Trade AI (XTRADE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене X Trade AI (XTRADE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,15K $ 10,15K $ 10,15K Общее предложение: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M Оборотное предложение: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,15K $ 10,15K $ 10,15K Исторический максимум: $ 0,00893922 $ 0,00893922 $ 0,00893922 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0

Информация о X Trade AI (XTRADE) "Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you're never late to the next big move. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/2vfBxPmHSW2YijUcFCRoMMkAWP9fp8FGWnKxVvJnpump

Токеномика X Trade AI (XTRADE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики X Trade AI (XTRADE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XTRADE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XTRADE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

