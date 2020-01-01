Токеномика WTF Opossum (WTFO) Откройте для себя ключевую информацию о WTF Opossum (WTFO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WTF Opossum (WTFO) WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project. Официальный сайт: https://wtfo.online Whitepaper: https://wtfo.online Купить WTFO сейчас!

Токеномика и анализ цен WTF Opossum (WTFO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WTF Opossum (WTFO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 132,81K $ 132,81K $ 132,81K Общее предложение: $ 881,76M $ 881,76M $ 881,76M Оборотное предложение: $ 881,76M $ 881,76M $ 881,76M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 132,81K $ 132,81K $ 132,81K Исторический максимум: $ 0,00180463 $ 0,00180463 $ 0,00180463 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00015059 $ 0,00015059 $ 0,00015059 Узнайте больше о цене WTF Opossum (WTFO)

Токеномика WTF Opossum (WTFO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WTF Opossum (WTFO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WTFO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WTFO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WTFO, изучите текущую цену WTFO!

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